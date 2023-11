Clockwork Revolution tra autonomia da Microsoft e 'ruolo' dell'IA: ne parla Brian Fargo

L'intervento di Brian Fargo ai microfoni di The Fourth Curtain ha offerto al CEO di inXile l'opportunità di fornire delle indicazioni sullo sviluppo dell'action GDR steampunk Clockwork Revolution, dall'autonomia decisionale garantitagli da Microsoft al possibile utilizzo delle IA generative.

Nel corso del podcast, il massimo esponente della casa di sviluppo californiana legata agli studi Xbox ha confermato che i lavori su Clockwork Revolution procedono spediti e ricordato quanto fosse stressante il suo lavoro prima dell'acquisizione di inXile da parte di Microsoft, finalizzata nel novembre del 2018 e annunciata contestualmente all'ingresso di Obsidian nella famiglia Xbox.

Ripensando a quel periodo, Fargo spiega che "c'era questa costante sensazione di panico, di 'pistola puntata alla testa'. In quegli anni entravo in ufficio e vedevo i miei sviluppatori ridere, prendere un caffè e divertirsi, e nel guardarli speravo un giorno di poter essere come loro, senza la preoccupazione del destino dell'azienda. Ma da quando siamo entrati negli Xbox Game Studios mi concentro esclusivamente sugli aspetti creativi di questo lavoro... e finalmente mi piace partecipare alle riunioni di design!".

Il CEO di inXile sottolinea inoltre come "abbiamo la piena autonomia decisionale, non esiste alcun genere di imposizione o 'micromanaging' da parte di Microsoft. Ci hanno acquisiti perché si fidano di noi". Per quanto concerne la spinosa questione del ruolo dell'IA nell'evoluzione dei videogiochi, Fargo conferma che in Clockwork Revolution non ci saranno contenuti realizzati con Intelligenze Artificiali generative sulla falsariga di Midjourney o altri strumenti analoghi.

In linea di massima, il boss di inXile le IA si ritiene però favorevole all'impiego delle IA generative in un contesto come quello videoludico, ma pone dei paletti: "Vedo molti benefici nell'utilizzo dell'IA nei videogiochi, ma le persone sono molto vigili su questo tema e quindi devo rispondere prendendo tutte le cautele del caso per non dare l'impressione sbagliata. Non sono convinto, ad esempio, che l'IA debba scrivere storie o creare personaggi, ma lo ritengo uno strumento dal potenziale enorme in ambiti come il motion capture, dove può essere impiegata per abbattere i tempi di sviluppo eliminando i passaggi più tediosi e 'meccanici' di questo lavoro".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Clockwork Revolution, lo steampunk di inXile che viaggia nel tempo.