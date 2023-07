Clockwork Revolution come Bioshock Infinite? Per l'autore è 'figlio' di altri due giochi

Sin dal suo annuncio avvenuto nel corso dell'Xbox Showcase di giugno 2023, in tanti hanno considerato Clockwork Revolution troppo simile a Bioshock Infinite per tematiche ed atmosfere. Il director del nuovo progetto targato InXile Entertainment, però, ha una visione del tutto differente.

Attraverso un messaggio su Twitter, Chad Moore sostiene che Clockwork Revolution sia in realtà una sorta di "figlio" di Arcanum e Vampire The Masquerade Bloodlines, due opere dal quale prendere spunto su molti fattori, dal gameplay fino all'impostazione della narrativa. Per il director ciò dipenderebbe da caratteristiche come "un profondo world building, un'avvincente narrativa, intriganti meccaniche RPG, un gameplay coinvolgente e un'enorme reattività", tutti elementi ripresi dai due giochi a cui Moore fa riferimento.

Non è tra l'altro la prima volta che il director sostiene che Clockwork Revolution sia l'erede spirituale di Arcanum, apprezzato gioco di ruolo sviluppato da Troika Games e pubblicato nel 2001 su PC, con lo stesso Moore che prese parte all'epoca alla realizzazione del titolo. Con simili fonti d'ispirazione la curiosità nei confronti di Clockwork Revolution è destinata a farsi sempre più consistente, in attesa di scoprire ulteriori novità sul promettente progetto: per adesso sappiamo giusto che arriverà su PC e Xbox Series X/S in un futuro ancora non meglio specificato.