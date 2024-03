Clockwork Revolution: novità in arrivo? inXile lancia indizi... e briciole di pane!

Dopo aver celebrato 'a modo loro' il trionfo ai Clio Awards di Clockwork Revolution, gli studi inXile riguadagnano i social per accendere l'interesse della community per il loro prossimo action ruolistico a tinte sci-fi e steampunk con degli indizi rappresentati da metaforiche briciole di pane.

Il vulcanico team di sviluppo californiano che ha dato forma, tra gli altri, a The Bard's Tale, Torment Tides of Numenera e alla serie di Wasteland, torna quindi su Twitter/X per interagire con i tanti appassionati di GDR 'in stile inXile' che attendono con impazienza delle novità riguardanti Clockwork Revolution.

Con il piglio scanzonato che caratterizza da sempre la comunicazione social (e non solo) di inXile, i ragazzi al seguito di Brian Fargo hanno infatti mostrato la texture in alta definizione della crosta del pane che ritroveremo in Clockwork Revolution, rispondendo così alla richiesta di un fan desideroso di ricevere delle novità sullo sviluppo di questa nuova IP steampunk sui viaggi nel tempo.

Come per le briciole lasciate da Pollicino nell'omonima fiaba di Charles Perrault, la texture della crosta di pane mostrata da inXile potrebbe quindi preludere all'arrivo di un nuovo e decisamente più 'sostanzioso' aggiornamento sullo sviluppo di Clockwork Revolution, magari accompagnato da un gameplay trailer inedito? Staremo a vedere.

Nell'attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere questo speciale su Clockwork Revolution, lo steampunk di inXile che viaggia nel tempo per portarlo in futuro su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.