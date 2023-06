Clockwork Revolution: l'RPG steampunk di InXile risplende nelle immagini 4K

Dopo aver 'chiuso col botto' l'Xbox Games Showcase con il video reveal di Clockwork Revolution, i ragazzi di InXile Entertainment riaprono una finestra sulla dimensione steampunk del loro prossimo sparatutto ruolistico dandoci in pasto delle suggestive immagini 4K.

Gli scatti ad altissima risoluzione confezionati dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios ci permette di apprezzare il lavoro svolto dai designer e dagli artistici digitali del team californiano per concretizzare la visione creativa di questo universo distopico in costante mutamento.

La prossima esperienza interattiva degli autori di Torment Tides of Numenera, Wasteland 3 e The Bard's Tale promette di imbarcarci in una grande avventura nella metropoli steampunk di Avalon con un'incredibile invenzione che ci permetterà di viaggiare nel passato e influenzare eventi chiave, alterando il corso della storia.

La stessa InXile descrive quindi Clockwork Revolution come un GDR in prima persona in stile steampunk basato sulla distorsione temporale: servendoci di un congegno ipertecnologico potremo quindi tornare nel passato e "scoprire che la città che chiamiamo casa, la vivace metropoli a vapore di Avalon, non è altro che il frutto di un'accurata operazione su larga scala di alterazione degli eventi storici". Le interazioni dei giocatori produrranno un effetto farfalla sul mondo interattivo e narrativo di Avalon, sulla città e sui suoi personaggi, producendo 'cambiamenti senza precedenti' come quelli intravisti nel filmato di presentazione.

Clockwork Revolution sarà disponibile 'quando sarà pronto' su PC e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nella ludoteca digitale accessibile dagli abbonati a Game Pass.