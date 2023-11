Clockwork Revolution e i segreti del gameplay: Brian Fargo e i viaggi nel tempo 'reattivi'

Dopo aver fornito delle precisazioni sull'indipendenza da Microsoft nello sviluppo di Clockwork Revolution, Brian Fargo di inXile discute dei viaggio nel tempo 'reattivi' e dell'enorme impatto che questi ultimi avranno sul gameplay, sulla storia e sugli elementi ruolistici dell'esclusiva Xbox.

In uno dei tanti interventi offerti dal Fargo ai microfoni di The Fourth Curtain, il CEO di inXile ha fornito delle interessanti anticipazioni sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica di Clockwork Revolution, partendo proprio dalle complesse dinamiche ruolistiche e dalle meccaniche di gameplay che saranno influenzate dalla 'reattività' dei viaggi nel tempo.

Il boss degli studi inXile spiega che "l'idea di poter tornare indietro nel tempo, cambiare alcune cose e vedere le ramificazioni delle conseguenze delle azioni compiute è l'aspetto più emozionante del lavoro che stiamo portando avanti con Clockwork Revolution. La reattività estrema che viene offerta dai viaggi nel tempo è davvero incredibile, ci stiamo impegnando così tanto per sviluppare tutto nel modo giusto. Non può essere un banale trucco da salotto, dobbiamo far emergere la reattività dei viaggi nel tempo".

Il boss degli studi inXile cita a titolo d'esempio una scena in cui "c'è un serial killer, è in una gabbia come Hannibal Lecter ma torni indietro nel tempo e lo incontri: non ha ucciso ancora nessuno, ma sai che lo farà e per questo puoi decidere di ucciderlo, però ti senti un po' una m***a nel farlo perché lui non sa cosa diventerà in futuro. Lui ti implora di risparmiargli la vita, tu sei lì e puoi decidere di ucciderlo, di lasciarlo andare o di ferirlo. Magari scegli di non fare nulla, e così quando ritorni al presente quel tizio non è più un serial killer ma un difensore dei diritti delle vittime. Adoro questo umorismo oscuro. Ma ci sono altri aspetti della reattività dei viaggi del tempo che adoro, anche quelli su scala più piccola come l'indossare un cappello di un'altra epoca e dare inizio senza volerlo a una moda".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Clockwork Revolution, lo steampunk di inXile che viaggia nel tempo.