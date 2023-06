Clockwork Revolution troppo simile a Bioshock Infinite? Risponde Microsoft

Tra i diversi annunci dell'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023 c'è stato spazio anche per il reveal di Clockwork Revolution, nuovo Action/RPG dalle atmosfere steampunk sviluppato da InXile Entertainment. Nonostante la buona accoglienza, diversi utenti hanno notato forti somiglianze con Bioshock Infinite.

La presentazione di Clockwork Revolution sembra infatti ricalcare lo stile e l'impostazione del launch trailer dell'opera firmata Irrational Games, che fece il suo esordio sul mercato nel corso del 2013. Su Twitter c'è anche chi ha messo in evidenza i multipli punti in comune attraverso dei confronti fotografici, che sembrano effettivamente mostrare come in alcune circostanze il reveal trailer di Clockwork Revolution sembri imitare in maniera fedele quanto visto nel filmato di lancio di Bioshock Infinite.

Interpellato da IGN.com sulla questione, un portavoce di Microsoft ha subito voluto chiarire che le similitudini sono involontarie e che non c'è mai stata intenzione di copiare quanto visto nell'opera del 2013. "Qualunque similitudine non è intenzionale. Gli utenti saranno in grado di personalizzare completamente il loro personaggio principale nel gioco", ha dichiarato il portavoce mettendo in evidenza come Clockwork Revolution punti forte sull'editor del proprio protagonista.

Anche voi avete notato le similitudini tra i due giochi oppure ciò dipende soltanto dalle atmosfere steampunk alla base dei progetti?