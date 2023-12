Clockwork Revolution trionfa ai Clio Awards: merito di un 'kazoo da water', scherza inXile

A far compagnia a South of Midnight tra i vincitori dei Clio Awards troviamo il team inXile: la sussidiaria degli Xbox Game Studios è stata insignita del premio per il Best Sound Design con il reveal trailer di Clockwork Revolution. Quale occasione migliore per divertirsi a realizzare una nuova, esilarante clip?

Le menti creative al seguito di Brian Fargo hanno colto l'opportunità offertagli dal premio appena ottenuto dalla giuria dei Clio Awards per sorprendere la community, e gli stessi curatori dell'evento, svelando un 'segreto inconfessabile' del comparto audio del video di annuncio di Clockwork Revolution.

La nuova clip di inXile mostra i vertici del team di sviluppo nel bel mezzo di una 'riunione d'emergenza' organizzata per interrogarsi sui meriti del successo ai Clio Awards del trailer di Clockwork Revolution, dato che uno dei suoni utilizzati per ricreare le atmosfere steampunk della nuova esclusiva Xbox sarebbero stati realizzati suonando un kazoo all'interno di un water!

"Ma insomma, volevate un suono epico in stile Hans Zimmer, o sbaglio?", chiede divertito ai suoi colleghi il sound designer di inXile nel corso dell'assurda riunione tenutasi per celebrare il successo ai Clio Awards subito dopo aver svelato, appunto, uno dei segreti del lavoro svolto sugli effetti audio del reveal trailer di Clockwork Revolution. Il team inXile, d'altronde, non è nuovo a questo genere di iniziative: solo pochi giorni fa, la sussidiaria Xbox ha mostrato una linguaccia social agli sviluppatori di The Day Before per la chiusura del progetto e della stessa software house.