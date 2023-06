Clockwork Revolution vs BioShock Infinite: le somiglianze in un video

IGN USA ha pubblicato un video che mostra alcune notevoli somiglianze tra Clockwork Revolution di inXile e BioShock Infinite di Irrational Games. Alcuni aspetti dei due titoli sembrano in effetti somigliarsi moltissimo, come si evince dal video in questione.

Clockwork Revolution sembra ispirarsi in molti aspetti a BioShock Infinite, dall'ambientazione ad alcuni personaggi, ma si tratta di somiglianze del tutto casuali, come confermato da inXile: lo studio ha dichiarato che i punti in comune tra Clockwork Revolution e BioShock Infinite sono involontari e che i giocatori potranno personalizzare l'esperienza in base alle proprie esigenze, a partire dal protagonista.

Clockwork Revolution è l'erede spirituale di Arcanum, una delle fonti di ispirazione del nuovo progetto di inXile, mentre le accuse di ispirazione nei confronti di BioShock Infinite vengono rispedite al mittente dagli stessi sviluppatori.

Il nuovo gioco di inXile è un Action RPG di stampo Steampunk annunciato durante Xbox Games Showcase dell'11 giugno, il lancio è previsto su PC e Xbox Series X/S, e su Game Pass sin dal day one, al momento però il gioco non ha ancora una data di uscita precisa o una finestra di lancio. Certo è che Clockwork Revolution è riuscito ad attirare le attenzioni del pubblico e della stampa internazionale.