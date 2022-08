Hanno clonato The Witcher! Un gioco mobile copia spudoratamente Geralt

Dalla community di Reddit parte la nuova levata di scudi contro l'ennesimo gioco che, sfruttando in maniera becera la popolarità delle serie videoludiche più celebri, sta portando avanti l'inqualificabile "tradizione" dei rip-off mobile.

L'utente conosciuto come Abiftbv ha infatti esortato i frequentatori del popolare subreddit "Gaming" a inorridire davanti a un artwork realizzato da chi, per pubblicizzare il proprio gioco mobile, ha attinto spudoratamente al lavoro svolto dagli artisti di CD Projekt per dare forma alla serie di The Witcher.

La schermata promozionale incriminata mostra un guerriero dalle fattezze "sospettosamente simili" a quelle di Geral di Rivia, l'iconico personaggio dei romanzi e della saga videoludica di The Witcher conclusasi con The Witcher 3 Wild Hunt, come pure della serie TV Netflix con lo Strigo interpretato dall'attore e assemblatore di PC Henry Cavill.

Tutti gli elementi grafici dell'artwork del gioco mobile che sta facendo infuriare gli appassionati di The Witcher (e che preferiamo non citare per evitargli ogni "pubblicità indiretta") pescano a piene mani dal lavoro di CD Projekt, dalla posa assunta dal guerriero ai capi di vestiario indossati. Persino lo sfondo riprende in maniera sfacciata i bozzetti e i render più conosciuti della serie di The Witcher; giudicate voi stessi ammirando in calce alla notizia l'inqualificabile artwork che sta facendo il giro della rete.