Close to the Sun ora disponibile: l'horror italiano si presenta nel trailer di lancio

Dopo N.E.R.O. e Lantern, il team italiano Storm in a Teacup presenta il proprio nuovo progetto videoludico: l'horror in prima persona Close to the Sun è ora disponibile.

Dopo aver svelato la data di uscita tramite un nuovo trailer di Close to the Sun pubblicato nel corso del mese di aprile, il gioco è infatti approdato su PC, in qualità di titolo esclusivo per Epic Games Store. Ambientato nel 1897, ci getta nei panni di Rose Archer, una giornalista impegnata nella ricerca della sorella Ada.

Questo la conduce in acque internazionali, a borda della misteriosa "Helios", una struttura ideata da nientemeno che Nikola Tesla. Un setting intrigante, che viene così presentato: "la Helios è una sorta di terra promessa per le più grandi menti scientifiche. Un'utopia senza limiti per la ricerca, indipendente da ogni stato e lontana dagli sguardi della società. Libera di superare i limiti del tempo e della materia". Su di essa aleggia tuttavia, un'atmosfera lugubre, e, raggiunte dal nostro alter ego videoludico, le sue sale si presentano completamente vuote, mentre un misterioso avviso riporta di una quarantena in corso.

I personaggi e le atmosfere di gioco si presentano in dettaglio grazie al nuovo trailer di lancio