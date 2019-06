Close to the Sun: l'horror italiano arriverà anche su Nintendo Switch

Close to the Sun, la recente esperienza horror sviluppata dalla software house italiana Storm in a Teacup, arriverà nel corso del 2019 anche su Nintendo Switch, dopo essere già stato pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC a maggio.

Già autori di N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure, i ragazzi romani di Storm in a Teacup hanno dato vita ad una nuova avventura oscura ambientata in una realtà parallela, in cui Nikola Tesla è divenuto una delle figure più importanti del suo tempo. Ambientato su un complesso galleggiante, divenuto un punto di raccordo per tantissimi luminari provenienti da tutto il mondo, Close to the Sun vi mette nei panni di Rose, una giornalista che viene misteriosamente convocata da sua sorella. La situazione inizierà ad incrinarsi quando la nave su cui siamo stati invitati finirà soggetta di una devastante tempesta...

Close to the Sun è disponibile ora su PC (esclusivamente su Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One, ed uscirà nel corso del 2019 anche su Nintendo Switch. Per conoscere tutti i dettagli sull'avventura horror di Storm in a Tecup vi rimandiamo alla nostra Recensione a cura di Carmine Capobianco che, sfortunatamente, ha denotato qualche difetto di troppo nella produzione, tra cui un intermittente coinvolgimento narrativo ed una scarsa interazione ambientale.