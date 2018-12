L'horror italiano Close to the Sun sarà pubblicato nel 2019 da Wired Productions

Lo studio italiano Storm in a Teacup ha annunciato di aver stretto un accordo con Wired Productions per la pubblicazione di Close to the Sun. Il promettente titolo horror verrà lanciato nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Close to the Sun è caratterizzato da un'estetica art deco ed è ambientato in un ventesimo secolo alternativo. I giocatori saranno chiamati ad impersonare Rose mentre si avventura sulla Helios - una colossale e misteriosa nave creata da Nikola Tesla in persona - alla ricerca di sua sorella. Nella realtà dipinta dai ragazzi di Storm in a Teacup le invenzioni e le scoperte del celebre fisico e ingegnere elettrico hanno avuto un impatto profondo sulla società e hanno dato il via ad una seconda era di illuminismo scientifico.

A proposito dell'annuncio, Carlo Ivo Alimo Bianchi, CEO e fondatore dello studio italiano, ha dichiarato: "Lavorare insieme a Wired Productions ci permetterà di focalizzarci sul perfezionamento del gioco, che crediamo sarà un vero e proprio benchmark per Storm in a Teacup; un titolo che porta la storia, l'horror e lo sviluppo dei personaggi ad un nuovo livello". Per celebrare l'annuncio della collaborazione, è stato pubblicato un nuovo trailer di Close to the Sun che potete ammirare in cima a questa notizia.