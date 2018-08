Close to the Sun: nuovo trailer e screenshot per il survival horror di Storm in a Teacup

In occasione della GamesCom 2018, il team italiano Storm in a Teacup è tornato a mostrare il suo survival horror Close to the Sun con un nuovo trailer e una serie di screenshot inediti. Li trovate in cima e in calce alla notizia.

Close to the Sun è ambientato alla fine del ventesimo secolo su un misterioso complesso galleggiante creato da Nikola Tesla, in una realtà alternativa in cui le invenzioni del fisico hanno avuto un impatto ancora più profondo nel mondo, rendendolo un personaggio di estrema rilevanza. La struttura accoglie alcuni dei maggiori luminari provenienti da tutto il mondo, ma qualcosa finirà per andare storto e saremo chiamati a investigare sul luogo nei panni di Rose, una giovane giornalista misteriosamente convocata da sua sorella.

Ricordiamo che Close to the Sun è previsto in uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC entro il primo trimestre del 2019. Vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia e con la galleria di screenshot proposta a fondo pagina.