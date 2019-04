Close to the Sun: il nuovo video svela l'uscita dell'horror italiano

Gli sviluppatori italiani di Storm in A Teacup confezionano un nuovo video di gioco di Close to the Sun per fissare al prossimo 2 maggio la data di lancio della loro ambiziosa avventura horror su PC in esclusiva su Epic Games Store. Il titolo uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2019.

Il progetto di Close to the Sun cala gli appassionati di esperienze a tinte oscure nei panni di Rose Archer, una giovane donna che si metterà alla ricerca della sua amata sorella Ada imbarcandosi su di una nave che, per sua sfortuna, finirà al centro di una furiosa tempesta.

Il titolo, sviluppato con l'ultima versione dell'Unreal Engine, proverà a fare leva sulla curiosità dei cultori del genere attraverso un plot narrativo ambientato in un futuro alternativo influenzato dalle creazioni del geniale fisico e ingegnere Nikola Tesla: in questa dimensione parallela, l'inventore non cadrà in disgrazia ma, al contrario, contribuirà a rivoluzionare il mondo con le sue idee.

Con Close to the Sun, quindi, gli autori di Storm in a Teacup proveranno a svecchiare il linguaggio videoludico delle avventure horror in soggettiva, come d'altronde ha potuto scoprire Tommaso "Todd" Montagnoli nella sua anteprima dell'horror italiano realizzata alla presentazione del progetto della software house romana avvenuta a margine dell'ultima edizione della Gamescom di Colonia.