La Closed Beta di One Punch Man: A Hero Nobody Knows inizia il primo novembre

I fan di tutto il mondo avranno la possibilità di essere tra i fortunati a provare da venerdì One Punch Man: A Hero Nobody Knows e lottare contro altri giocatori o contro quelli controllati dalla IA.

Per unirsi alla lotta i giocatori europei dovranno essere membri del programma fedeltà Ep!c e richiedere il codice a questo indirizzo.

Ecco le sessioni della closed beta:

Sessione 1 – Venerdì 1 novembre dalle 11:00 alle 13:00

Sessione 2 – Sabato 2 novembre dalle 07:00 alle 09:00

Sessione 3 – Sabato 2 novembre dalle 22:00 alle 24:00

Sessione 4 – Domenica 3 novembre dalle 22:00 alle 24:00

In One Punch Man: A Hero Nobody Knows avrete la possibilità di creare il vostro avatar personalizzato e costruire la vostra leggenda personale! Mentre ti alleni costantemente e completi le varie missioni, potrai salire nella classifica della Hero Association. Persino nel mezzo della battaglia, dovrai sempre stare attenti agli eventi casuali che renderanno gli scontri ancora più epici. Questi eventi speciali andranno dalle interferenze portate dai supercattivi alla caduta di asteroidi. Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2020.