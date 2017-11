League of Legends: i Cloud 9 annunciano l'ingaggio di Svenskeren

Con unsul proprio sito ihanno annunciato di aver completato l'ingaggio di Dennis "" Johnsen che quindi passa daia quella che scherzosamente viene definita la loro "organizzazione gemella".



L'organizzazione si è detta emozionata di poter dare il benvenuto al loro nuovo acquisto per il team di League of Legends definendosi elettrizzati all'idea di ciò che la nuova addizione potrà portare alla squadra grazie alle sue capacità e alla sua esperienza. Sven è, infatti, un vero veterano del gioco avendo cominciato a competere nel 2011, cosa che gli ha permesso di acquisire un'enorme conoscenza del titolo che senza dubbio gli è stata utile per affinare le proprie abilità.

Il fondatore e amministratore delegato Jack Etienne si è espresso così riguardo al trasferimento:

"Abbiamo avuto l'opportunità di competere testa a testa con Svenskeren per un paio di anni e le sue capacità non sono passate inosservate. Ha chiaramente portato molto ai TSM e agli NA LCS e non vediamo l'ora di vedere cosa sarà in grado di dare qui nei Cloud 9. Benvenuto Sven!"

Dal canto loro, i TSM hanno voluto ringraziare Svenskeren per il duro lavoro e l'impegno mostrato nel corso dei suoi anni come membro del team di Los Angeles. La squadra ha anche sottolineato che le critiche ricevute dalla community per le prestazioni fornite nell'ultimo periodo non possono scalfire l'importanza avuta dal giocatore danese, grazie alle sue numerose prestazioni degne di nota e alla sua disponibilità a recitare un ruolo da comprimario, quando necessario.



Hanno inoltre tenuto a far presente come, durante la sua permanenza, Sven sia stato un compagno di squadra esemplare e un amico per i membri dell'organizzazione e che la decisione di rimpiazzarlo non sia stata per nulla facile, augurandogli infine di avere successo nella sua nuova squadra.