Cloud è deciso e femminile in questo cosplay di Final Fantasy 7

L'evoluzione di Final Fantasy 7 Rebirth rispetto all'originale del 1997 è tangibile e permette ai giocatori più giovani di vivere uno dei JRPG più belli di sempre. Il Cloud originale veniva rappresentato con soli 900 poligoni, mentre ora sono circa 220.000. Con questo cosplay, invece, è più reale che mai.

A qualche tempo dal lancio, Final Fantasy 7 Rebirth si è aggiornato. Il secondo capitolo della compilation di remake è migliorato graficamente nelle texture, ma soprattutto nel frame rate, ora più stabile. Le vendite fisiche di Final Fantasy 7 Rebirth erano calate drasticamente, che questo update possa tornare a spingere il pedale sull'acceleratore riportando il titolo in cima alle classifiche?

Mentre Square Enix concentra i suoi sforzi sulla versione PC di Final Fantasy 16 – a proposito, ma che fine ha fatto? - e sui prossimi DLC di Final Fantasy 16, la community dei cosplayer continua a rendere tributo ai protagonisti dell'avventura di Midgar.

In questo cosplay di Cloud Strife da Final Fantasy 7 Rebirth torniamo al fianco del biondo ex SOLDIER di prima classe. Reclutato dal gruppo anti-shinra dell'Avalanche, è apparentemente disinteressato nel voler difendere il pianeta. Dietro la sua facciata da duro, si nasconde un animo confuso e traumatizzato da un incidente. Nella particolare interpretazione della cosplayer Kim on the Rocks Cloud è una donna dai capelli lunghi e castani.

