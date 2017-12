Dopodianche Cloud difarà la sua comparsa in, come parte del nuovo evento tematico annunciato da Square-Enix. L'amatissimo eroe di FF7 sarà disponibile per tutti i giocatori da venerdì 15 dicembre.

Cloud sarà il personaggio di supporto del nuovo evento di Final Fantasy Brave Exvius in collaborazione con Final Fantasy VII, il trailer in apertura mostra l'eroe in azione e permette di ammirare il design retrò in stile 16-bit.

Final Fantasy Brave Exvius è disponibile su iOS e Android, Square-Enix ha più volte confermato come al momento non ci siano piani per portare il gioco su PC e console, nonostante le pressanti richieste della community in tal senso.