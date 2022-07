Il Cloud Gaming sarà il futuro? 'Non ci siamo ancora', dice un ex sviluppatore Xbox

Un poco alla volta il Cloud Gaming sta diventando una realtà sempre più concreta nel panorama videoludico, con Microsoft in particolare che ci sta puntando fortemente grazie al programma Xbox Cloud Gaming. Ma secondo un ex sviluppatore di Xbox ci sono ancora molti problemi da risolvere con la nuova tecnologia emergente.

Jerry Hook, ex capo design di Halo Infinite quando era in 343 Industries e fondatore del suo nuovissimo studio Jar of Sparks, ha infatti dato la sua visione sul gaming via cloud dicendosi sicuro che le tradizionali console continueranno ad essere in circolazione ancora a lungo. "Il mio cervello dice che questa non è l'ultima generazione di console, anche nelle note che scrivevo per lo studio dicevo 'ok, le prossime console arriveranno in questo periodo, dunque cominciamo a prepararci'", spiega Hook, approfondendo il discorso: "Faccio molta fatica a credere che questa sarà l'ultima generazione poiché penso alle difficoltà che tutti i miei amici a livello globale hanno con lo streaming. Se tutto un domani sarà via cloud non puoi permetterti nemmeno un millisecondo di ritardo, soprattutto nii giochi AAA, eSport e competitivi".

In particolare per Hook il problema maggiore è rappresentato dai giochi online, con i pro player che non accetterebbero mai neanche un minimo istante di input lag durante le loro partite. "Se provi a chiedere ai giocatori eSport se vogliono il cloud, ti diranno un no secco. Si infuriano quando si verifica qualunque forma di input lag". Secondo l'ex membro di 343 Industries, quindi, prima di pensare ad un futuro incentrato sul cloud gaming bisogna fare ancora moltissimo lavoro per renderlo perfettamente stabile e senza il minimo ritardo nella risposta dei comandi o nella visualizzazione delle immagini, una perfezione per il momento ancora molto lontana.

In ogni caso Microsoft considera il Cloud Gaming un'alternativa alle console e, anzi, non andrà in nessun modo a soppiantare le piattaforme attuali. Una nota testata sarebbe invece molto d'accordo con le parole di Hook: per The Verge giocare via Cloud su Smartphone è una pessima esperienza, segno di come la tecnologia abbia ancora un grosso margine di miglioramento.