Il Cloud Gaming di Microsoft è ora interamente basato sull'hardware Xbox Series X

Con una nota inviata a The Verge, Microsoft ha annunciato di aver completato la transizione di Xbox Cloud Gaming all'hardware di Xbox Series X, processo iniziato nei mesi scorsi e terminato a quanto pare con successo.

Si tratta di una miglioria non di poco conto che permetterà di ridurre ulteriormente i tempi di caricamento e ridurre la latenza durante l'utilizzo dei giochi via Cloud, inoltre dovrebbe permettere di migliorare risoluzione e qualità grafica dei giochi eseguiti in streaming.

Al momento in ogni caso la risoluzione massima raggiungibile con Xbox Cloud Gaming è sempre 1080p/60fps ma il 4K è certamente uno degli obiettivi futuri, inoltre la casa di Redmond fa sapere di essere impegnata a sviluppare l'app Xbox Cloud Gaming per Smart TV, così da rendere l'accesso al servizio ancora più semplice e immediato.

Secondo quanto riferito nei mesi scorsi sarebbe in lavorazione anche un chiavetta Xbox da collegare alla TV così da poter vendere un kit con chiavetta e abbonamento "Ready to Go" con tutto il necessario per iniziare a giocare via Cloud dal televisore. Microsoft ha più volte dichiarato che il suo obiettivo è quello di "rendere disponibili i giochi Xbox ad un miliardo di persone", a tanto ammonta il bacino di utenti potenziali di smartphone, tablet, PC, console e Smart TV.