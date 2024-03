Cloud è italiano in questo cosplay di Final Fantasy 7: ne avete mai visto uno così fedele?

Il gioco più atteso del 2024, quello che molto probabilmente sarà tra i candidati del prossimo GOTY, è finalmente disponibile in tutti i negozi, ma prima di avventurarvi nelle lande di Rebirth, il nostro riassunto di Final Fantasy 7 Remake vi schiarirà i ricordi. Torniamo dunque al fianco del SOLDIER Cloud Strife.

Molto semplicemente, Final Fantasy 7 Rebirth è uno dei migliori giochi Square Enix. La software house nipponica si è superata e questa seconda parte della compilation di remake di FF7 ha migliorato in tutto e per tutto l'episodio introduttivo.

Questa volta non siamo più nella città industriale di Midgar. Cloud e i superstiti della Avalanche, dopo aver salvato l'apparentemente innocua fioraia Aerith dalle grinfie della compagnia Shinra, si sono mossi in viaggio alla ricerca di Sephiroth, l'ex eroe.

Non staremo qui a ribadirvi quanto la trama di Rebirth sia fedele all'originale, di quanto il mondo oltre Midgar sia stupendo o di quanto il gameplay sia solido. L'attenzione, questa volta, è tutta per il cosplayer italiano Crispi e per il suo Cloud Strife.

In questo cosplay di Cloud da Final Fantasy 7 distinguere tra realtà e videogioco è pressoché impossibile. Ci troviamo di fronte a un'interpretazione incredibilmente somigliante e fedele all'originale, tanto da risultare quasi indistinguibile. La Buster Sword, un tempo appartenuta a Zack Fair, è in mani sicure.

