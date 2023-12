Il cloud sostituirà le console entro 10 anni: Naoki Yoshida ne è sicuro

Un poco alla volta il Cloud sta diventando sempre più diffuso all'interno dell'industria videoludica, con tanti utenti che già ne fanno ricorso regolarmente. Per un report il Cloud Gaming è già usato da un terzo dei giocatori, e secondo molti in futuro potrebbe prendere il posto delle console.

Di questa eventualità ne è convinto Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI e Final Fantasy XIV: per il noto game designer il Cloud Gaming diverrà lo standard per l'industria videoludica entro i prossimi 10 anni, e che non ci sarà più bisogno di una piattaforma tradizionale per accedere ad un qualunque videogioco. Per Yoshida ci vorrà comunque ancora tantissimo tempo prima che questo cambiamento possa avvenire, poiché in questo momento nel mondo non ci sono server a sufficienza e le connessioni sono sono veloci quanto basta per impedire l'insorgere di qualunque forma di lag o problema tecnico.

Secondo il famoso producer in forza a Square Enix, questa attuale generazione avrebbe potuto decretare la fine delle console, tuttavia la pandemia di Covid-19 ha rallentato questo cambiamento e dunque pensa che le tradizionali piattaforme continueranno ad esistere per un'altra generazione ancora in futuro. Yoshida in ogni caso sostiene che, come sviluppatore, punta a creare giochi che vadano oltre il concetto di piattaforma: poter giocare senza essere vincolati a un sistema permetterebbe a un numero sempre più vasto di persone nel mondo di sperimentare qualunque prodotto, e in questo modo "i giocatori sono felici e di conseguenza siamo felici anche noi sviluppatori".

Cosa ne pensate delle parole di Yoshida? Nel frattempo è stato smantellato il team di Final Fantasy 16 da lui guidato, e non ci sono piani per ulteriori contenuti per il gioco dopo l'uscita dei DLC già confermati.