Da Cloud Strife a Nathan Drake, ecco come invecchiano gli eroi PlayStation con FaceApp!

I colleghi di PushSquare hanno ceduto alla moda social del momento e si sono presi la briga di modificare i volti dei personaggi più iconici dell'universo PlayStation (e non solo) con FaceApp, l'applicazione che utilizza un'IA Neurale per cambiare le fattezze (e persino il genere) delle persone analizzandone le foto.

L'esperimento compiuto da quei mattacchioni di PushSquare coinvolge eroi come la bella Aloy di Horizon Zero Dawn, il ribelle Deacon St. John di Days Gone, Connor di Detroit Become Human, Nathan Drake di Uncharted, Kazuma Kiryu di Yakuza, Peter Parker di Marvel's Spider-Man e il già attempato (ma sempre arzillo) Kratos dell'ultimo God of War.

Nella galleria di vecchietti e nonnine che v'attende in calce all'articolo potete trovare anche le versioni "stagionate" di Kassandra e Alexios di AC Odyssey, Cloud Strife di Final Fantasy 7, Geralt di Rivia di The Witcher 3 e un rugosissimo Arthur Morgan, anche lui protagonista di un recente esperimento basato su FaceApp che ha coinvolto tutto il cast di Red Dead Redemption 2. Fateci sapere con un commento cosa ne pensate di queste immagini.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una guida che illustra come diventare vecchi con i filtri del programma grafico del momento e un approfondimento sui potenziali rischi per la privacy con FaceApp.