Cloud Strife è il protagonista dei nuovi wallpaper ufficiali di Final Fantasy 7 Remake

Dopo averci mostrato le spettacolari abilità di Aerith, Square Enix aggiorna il sito occidentale di Final Fantasy 7 Remake per consentirci di scaricare gratis i wallpaper ufficiali di Cloud Strife, l'iconico eroe del capolavoro ruolistico di Tetsuya Nomura.

L'ultimo aggiornamento alla scheda multimediale del sito di FF7 Remake offre agli autori giapponesi l'occasione perfetta per rimpolpare di contenuti la sezione dedicata ai singoli personaggi del titolo, partendo proprio da Cloud e dai suoi trascorsi da ex soldato di prima classe del corpo militare d'élite Shinra.

Il relativo disinteresse che sembra trasparire dallo sguardo serioso di Cloud in queste immagini, scelte dai ragazzi al seguito di Nomura per rappresentare i suoi wallpaper ufficiali, sono il perfetto specchio dell'atteggiamento assunto da questo esperto (ma ancora giovane) guerriero nell'approcciarsi alla sua nuova avventura da mercenario tra le fila del gruppo Avalanche, un incarico che assumerà solo per via dell'amicizia di lunga data che lo lega a Tifa. Sul sito ufficiale di FF7 Remake che vi lasciamo nel link in calce alla notizia, trovate tutte le indicazioni per scaricare gratuitamente i wallpaper di Cloud Strife alla risoluzione desiderata sia per PC che per sistemi mobile iOS o Android.

La commercializzazione di Final Fantasy 7 Remake è prevista per il 3 marzo del 2020, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO. Il team di sviluppo e le alte sfere di Square Enix riferiscono però di essere già al lavoro su Final Fantasy 7 Remake Part 2, un capitolo che, con ogni probabilità, vedrà la luce non prima della fine del 2020 (a voler essere ottimisti) in cross-gen su PS4 e PS5.