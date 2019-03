Cloud9 e BMW: l'accordo di sponsorizzazione si è perfezionato

L'accordo concluso tra Cloud9 e BMW segna per la prima volta l'entrata della casa automobilistica nell'esport. In precedenza, BMW aveva sponsorizzato un evento singolo per le finali estive 2017 della League of Legends Championship Series a Parigi. Per quell'evento, BMW ha prodotto una serie di video con gli Unicorns of Love.

Cloud9 ha rivelato la partnership con un'immagine che mostra sei membri dell'organizzazione, incluso l'amministratore delegato Jack Etienne, e Zachary "Sneaky" Scuderi.

Lo slogan recita: "...è il personaggio che guida le prestazioni". In un successivo tweet, Etienne ha dichiarato che Cloud9 ha appena girato una serie di spot pubblicitari per la BMW.

BMW è la seconda aggiunta di grande spessore per i Cloud9 questa settimana, dopo l'annuncio di martedì di una partnership conclusa con AT&T, che presenterà una serie di video chiamata "The Nines", che metterà in luce i vari team dell'organizzazione.

AT&T sponsorizzerà inoltre il "centro" dei Cloud9 nella sede del team e potrà vantare il logo sul retro e sulla manica delle divise.

Cloud9 non ha ancora rivelato tutta la portata della sponsorizzazione della BMW, sebbene il logo della casa automobilistica appaia già sul banner Twitter della squadra.