Cloudpunk in azione: atmosfere cyberpunk a tutto spiano in 22 minuti di gameplay

Il team indipendente di Ion Lands ha da poco reso disponibile la propria ultima produzione sul mercato videoludico, con una prima pubblicazione su PC, tramite Steam.

Cloudpunk, produzione dalle atmosfere profondamente cyberpunk, è infatti approdato sulla piattaforma di distribuzione Valve nel corso della giornata di giovedì 23 aprile. Caratterizzato anche da forti influenze noir e da ambientazioni illuminate da variopinti e spettrali neon, il titolo accompagna il giocatore alla scoperta della città di Nivalis.

L'avventura segue le vicende della protagonista Rania, giovane ragazza alla sua prima esperienza come corriere per l'ambigua società di consegne Cloudpunk. In un'esperienza che promette di mettere fortemente in rilievo la componente narrativa, gli sviluppatori di Ion Lands puntano a dipingere a schermo una società frammentata, all'interno della quale, oltre a semplici esseri umani, agiscono anche grandi corporation e intelligenze artificiali. Il video gameplay recentemente pubblicato dalla redazione di IGN.com offre un'interessante occasione per dare un primo sguardo a Cloudpunk: direttamente in apertura a questa news trovate dunque 22 minuti di gioco tratti dal titolo. Cosa ve ne pare?



Ricordiamo che Cloudpunk arriverà anche su PS4 e Xbox One entro la fine del 2020 e che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di Cloudpunk, a cura di Stefano Calzati.