Cloudpunk: il gioco cyberpunk dalle tinte neon-noir esce la prossima settimana

Gli sviluppatori di Ion Lands hanno fatto sapere che Cloudpunk, gioco al quale lavorano da ben tre anni, verrà pubblicato su PC via Steam giovedì 23 aprile. Entro la fine dell'anno approderà inoltre anche su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Cloudpunk è ambientato nella città di Nivalis, una tentacolare metropoli immersa tra le nuvole e fradicia di pioggia, riprodotta con un affascinante stile in voxelart. In questo panorama cyberpunk si muove la protagonista, Rania, che sta per affrontare la sua prima notte di lavoro per la compagnia di consegna semi-legale Cloudpunk. Due sono le regole: "consegnare puntualmente" e "non fare domande sulla natura dei pacchi".

Esplorando la grande città i giocatori avranno modo di vivere un'esperienza fortemente story-driven, che li porterà a conoscere un variegato cast di personaggi secondari appartenenti a tutte le classi sociali. da androidi ad intelligenze artificiali, passando per essere umani senza scrupoli. Ognuno ha la sua storia personale tutta da scoprire, e non ci vorrà molto prima di scoprire un mondo di cospirazioni aziendali, hacker e IA criminali. Le scelte compiute dai giocatori, inoltre, modificheranno il dipanarsi della trama. Potete farvi un'idea più precisa sulla produzione guardando il trailer di lancio allegato in cima a questa notizia.