Cloudscape è una hit su Kickstarter: il mix tra Zelda, Stardew Valley e Animal Crossing

Nel corso degli ultimi anni, Kickstarter si è trasformato in una vetrina di sempre maggior rilievo per gli sviluppatori del mondo videoludico indipendente, che raggiungendo direttamente gli appassionati riescono a portare a compimento i propri progetti.

Tra i titoli finanziati tramite il crowfunding sulla piattaforma, si fa ora strada anche l'interessate Cloudspace. Finanziato in sole 48 ore e con un budget a disposizione che rappresenta già oltre il 300% della somma inizialmente richiesta, la produzione rappresenta l'opera prima di Chris Gottron. Autore di show TV per bambini legati a serie quali SpongeBob o Kung Fu panda, l'autore ha infatti deciso di mettersi alla prova con un videogioco.

Per la sua impresa, Gottron ha scelto di ispirarsi a titoli iconici, quali The Legend of Zelda: A Link to the Past, l'immortale serie di Animal Crossing, più in forma che mai grazie ad Animal Crossing: New Horizons, e alla perla indie Stardew Valley. Accanto alla possibilità di avviare una propria fattoria, alla raccolta di legname, alla pesca o all'esplorazione dell'ambiente naturale, Cloudscape propone anche una serie di avventure da affrontare spada alla mano, con uno stile estetico che ricorda molto le prime declinazioni della Hyrule di Nintendo.



Per presentare il progetto, Chris Gottron ha pubblicato un primo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.