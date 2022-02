Clouzy: l'avventura sulle orme di Animal Crossing e Pokemon arriva su PC, Xbox e Switch

Le fucine digitali di Tinymoon si apprestano a sfornare Clouzy! e invitano tutti gli appassionati di Animal Crossing e Pokemon a dare un'occhiata al trailer di lancio della loro prossima avventura free roaming a tinte pastello.

Il nuovo "farming sandbox" di Tynimoon conduce i fan del genere nel primo centro per nuvole al mondo, un posto magico che vede le nuvolette trasformarsi in tenere creature bisognose di amore, cure e attenzione.

Nel corso dell'avventura bisogna imparare i gusti e le preferenze di ciascuna nuvola, in modo tale da preparare loro i piatti più indicati: starà perciò agli utenti scovare gli ingredienti e i frutti più amati da ogni creatura, evitando che il malumore serpeggiante tra le nuvolette insoddisfatte scaturisca in un vero e proprio temporale.

La mappa a mondo aperto di Clouzy! sarà suddivisa in biomi, ciascuno con una propria atmosfera e tanti compiti da assolvere: tra una scampagnata e l'altra, i giocatori potranno anche scattare delle foto e dedicarsi alla carriera di "domatore di nuvole" con l'aiuto del proprio cucciolo di cane, gatto o panda, grazie ai quali sarà possibile interagire e instaurare un rapporto con i teneri esseri che popolano l'ambientazione.

Chi vorrà prendersi cura di questi batuffoli di vapore potrà farlo dal 24 febbraio in coincidenza del lancio di Clouzy! su PC, Xbox One e Nintendo Switch. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di Clouzy!, dategli un'occhiata e diteci che cosa ne pensate di questa avventura open world ibridata agli animal tamer e ai farming simulator.