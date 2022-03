Cluedo: Ghostbusters Edition in offerta su Amazon a soli 17 euro, un super prezzo

Dalla collaborazione tra Hasbro Gaming e Warner Bros nasce una variante di uno dei più famosi e più venduti giochi in scatola: Cluedo: Ghostbusters Edition, in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile. Vediamo assieme l'offerta ed il contenuto della scatola del gioco in promozione.

Sono numerose le segnalazioni su avvistamento di fantasmi.... La vostra squadra di caccia al paranormale ha risposto alla chiamata e si è precipitata alla fattoria infestata a bordo della ECTO-1 Ora dovete collaborare tutti per arrostire i fantasmi e risolvere un mistero spettrale... Siete pronti???

Questa speciale edizione di Cluedo è in offerta quest'oggi su Amazon a soli 17,81 euro, con lo sconto del 43% dal prezzo di listino di 30,99 euro, ovviamente si tratta del prezzo più basso di sempre, vi ricordiamo inoltre che la spedizione è sempre gratuita per gli ordini inferiori a 29,99 euro se siete abbonati ad Amazon Prime

Clicca qui per acquistare Cluedo: Ghostbusters Edition in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile

All'interno della confezione saranno presenti:

Il Tabellone

6 Pedine personaggi di cartone

6 Pedine fantasmi di cartone

6 miniature dispositivi spettrali

30 Carte

2 Dadi

Il Regolamento

Le carte paranormali aggiungono una variante al gioco, il lavoro di squadra, che consentirà ai giocatori di collaborare per combattere un fantasma o avvicinarsi alla verità, il gioco è giocabile da 2 fino a 6 giocatori.