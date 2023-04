Il CMA dice no ad Activision-Microsoft: cosa succederà adesso? DFC prova a rispondere

È la fine per Microsoft e Activision dopo il no del CMA? Purtroppo non vi è una risposta assoluta alla domanda che il mondo intero continua a porsi dalla recente sentenza rilasciata dall'ente regolatore britannico circa il sodalizio miliardario tra Activision-Blizzard e Microsoft. L'intero settore, quindi, cerca di capire cosa accadrà.

Tra tutti, il portale DFC Intelligence ha provato ad analizzare minuziosamente quanto accaduto negli scorsi mesi tra il Competition and Markets Authority, Microsoft, Activision-Blizzard e Sony, l'azienda concorrente che si è espressa parecchio mettendo alla luce quelle che, secondo il colosso giapponese, sarebbero le problematiche per la concorrenza derivanti dall'affare di cui sopra.

All'interno del report di DFC Intelligence emerge quella che potrebbe essere la principale risposta da parte della casa di Redmond per fare in modo che l'affare possa prendere piede anche sul suolo del Regno Unito: "Un rimedio accettabile per il CMA limiterebbe probabilmente la capacità di Microsoft di usare Game Pass come un ingresso ad altri servizi. Ad un certo punto, Microsoft rinuncerà al compromesso". Ciò si riferisce alle motivazioni che stanno dietro la sentenza dell'ente britannico, il quale si è espresso negativamente a causa del possibile danneggiamento alla concorrenza circa i servizi di cloud gaming ad oggi esistenti.

"Limitare la fusione consentirebbe alle forze di mercato di continuare ad operare e a plasmare lo sviluppo del cloud gaming senza questi interventi normativi", è quel che possiamo leggere a seguito di quanto accaduto negli scorsi giorni. Proprio per questo, Microsoft ha annunciato il ricorso contro il CMA che però potrebbe slittare fino al 2024 a causa delle lunghe tempistiche burocratiche. Secondo DFC Intelligence, il problema è un altro: anche qualora Microsoft dovesse vincere contro il CMA, l'azienda si ritroverebbe (con molta probabilità) a dover comunque effettuare dei compromessi con l'ente. La questione è alquanto complessa e, viste le circostanze che hanno coinvolto in prima battuta la casa di Redmond a seguito del "no" del CMA, è probabile che l'ufficializzazione dell'affare Activision-Microsoft richiederà molto più tempo del previsto.