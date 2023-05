Il CMA dopo il sì dell'Europa a Microsoft-Activision: 'Sostituirebbero un mercato libero'

Dopo le indiscrezioni di Reuters sul possibile sì all'approvazione dell'affare Activision-Blizzard da parte dell'Europa, giunge la lieta notizia per il marchio verde crociato: l'approvazione di Microsoft-Activision dell'antitrust UE è ufficiale. La questione rimane ancora aperta e tutta da giocare, seppur quest'ultimo verdetto sia significativo.

L'ago della bilancia sembrerebbe quindi propendere (a livello mondiale, s'intende) verso il marchio Xbox anche a fronte del parere negativo dall'UK e dal CMA per l'affare Microsoft-Activision. Pur essendosi espresso già nel corso delle ultime settimane, l'ente garante del mercato inglese ha voluto rilasciare in via ufficiosa un commento al sì della Commissione Europea di queste ultime ore.

Come possiamo leggere in un thread pubblicato dall'account Twitter del Competition and Markets Authority, "Le autorità per la concorrenza del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Europa sono unanimi nel ritenere che questa fusione danneggerebbe la concorrenza nel settore del cloud gaming. La CMA ha concluso che il cloud gaming deve continuare ad essere un mercato libero e competitivo per promuovere l'innovazione e la scelta in questo settore in rapida evoluzione".

"Le proposte di Microsoft accettate quest'oggi dalla Commissione Europea, consentirebbero a Microsoft di stabilire i termini e le condizioni di questo mercato per i prossimi dieci anni". Pur essendovi stato, a tal proposito, un responso in data odierna dalla stessa Commissione UE a seguito della decisione di "consentire ai giocatori di trasmettere in streaming i videogiochi Activision su qualsiasi servizio cloud gaming di loro scelta", il CMA sostiene che Microsoft "Sostituirebbe un mercato libero, aperto e competitivo". Il comunicato dell'ente britannico termina con l'affermazione che il CMA manterrà la decisione delle ultime settimane.