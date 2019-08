CMON e CD Projekt annunciano Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game

CMON e CD Projekt sono liete di annunciare Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game, nuovo gioco di carte ambientato nell'universo dell'atteso videogioco RPG. Si tratta a tutti gli effetti della prima collaborazione tra le due compagnie, che sembrano avere in serbo anche dell'altro per il futuro.

Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game è stato ideato da Eric M. Lang e Andrea Chiarvesio, e sarà ambientato tra i vicoli oscuri di Night City, dove bande senza scrupoli si scontrano con le corporazioni in una guerra per il denaro senza fine. I giocatori saranno chiamati ad impersonare dei Fixer, commercianti di informazioni che manovrano dietro le quinte gli affari loschi di Night City assoldando e mandando in missione i Cyberpunk.

Stando a quanto è possibile leggere nel comunicato ufficiale, i giocatori dovranno valutare attentamente ciò che vogliono e ciò che possono permettersi. Utilizzando delle innovative meccaniche di drafting e una speciale dashboard, dovranno decidere quali carte comprare e quali sacrificare per poterne acquistare altre. Ogni missione portata a compimento ricompenserà i giocatori con Street Cred, l'unica valuta che conta. Coloro che sopravvivranno agli incarichi saranno considerati Veterani.

Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game verrà lanciato sul mercato nel corso del 2020, in una data non ancora precisata. In calce a questa notizia potete ammirare uno scatto della confezione, ritraente la versione maschile di V. Cyberpunk 2077, il videogioco, debutterà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile 2020.