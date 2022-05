Coatsink lavora ad un gioco per PlayStation VR2, è Jurassic World?

Coatsink, studio britannico specializzato nello sviluppo di giochi per la Realtà Virtuale, è al lavoro su un nuovo titolo previsto per il lancio di PlayStation VR2, il nuovo visore di Sony attualmente ancora sprovvisto di una precisa data d'uscita.

Secondo gli analisti è probabile che PlayStation VR2 arriverà nel corso del 2023, sebbene si tratti per il momento di un'ipotesi non confermata. Ad essere sicuro è invece il coinvolgimento di Coatsink nella line-up che accompagnerà il debutto della nuova generazione di visori firmata Sony, e sta portando avanti lo sviluppo del misterioso gioco con nome in codice Jaffa. Ma cosa si cela dietro al progetto?

In un documento diffuso dal publisher Thunderful è riportato che il team sta creando un survival horror incentrato su Jurassic World, la cui uscita sulle piattaforme VR attualmente in commercio è prevista entro la fine di quest'anno. Il documento tuttavia non specifica se l'opera basata su Jurassic World è effettivamente uno dei titoli che accompagneranno il lancio di PSVR2 o se invece si tratta di un titolo completamente diverso.

Bisogna dunque aspettare maggiori chiarimenti da parte di Thunderful o degli stessi ragazzi di Coatsink, in ogni caso lo studio è pronto a dare il suo contributo per rendere d'impatto il futuro lancio della nuova periferica PlayStation. A tal proposito, ci sono giochi per PlayStation VR2 in sviluppo con Unreal Engine 5, segno dunque che il nuovo visore sarà molto prestante dal punto di vista tecnico. L'attes per PSVR2 nel frattempo continua.