Coboldi e Catacombe è la nuova espansione di Hearthstone

Sul palco della conferenza di apertura dellaBen Brode, lead designer pressoha annunciato, la nuova espansione di

Lo sviluppatore ha inoltre rivelato alcune delle nuove carte (che potete osservare nella galleria in calce ala notizia) e ha annunciato che per la prima volta faranno il loro debutto le armi leggendarie, che saranno disponibili per tutte le classi. Coboldi e Catacombe sarà disponibile nel mese di dicembre su PC e dispositivi mobile. L'espansione includerà anche una campagna single player gratuita completamente differente da quelle viste finora, con dungeon, loot, boss e avanzamento del personaggio.