Cobra Kai 2 Dojos Rising annunciato: il Cobra Kai non muore mai

Il publisher GameMill Entertainment e Flux Games hanno annunciato Cobra Kai 2 Dojos Rising, sequel del videogioco (ecco la recensione del videogioco di Cobra Kai) basato sulla celebre serie Netflix.

Cobra Kai 2 Dojos Rising è atteso per l'autunno 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam) ma cosa possiamo aspettarci da questo titolo? Cobra Kai 2 Dojos Rising presenterà uno Story Mode che vedrà il giocatore affrontare tutti gli avversari del torneo di All Valley e rivivere i momenti più iconici ed emozionanti della storia del Cobra Kai.

Sono ben 28 i personaggi giocabili, inoltre sono state ricreate tutte le principali ambientazioni rese famose dal film e dalla serie TV, come il Dojo del Maestro Miyagi. Confermato il supporto per il multiplayer online per organizzare tornei con gli amici, l'obiettivo ovviamente è sempre lo stesso: vincere il trofeo del torno di All Valley!

Al momento purtroppo gli sviluppatori non hanno pubblicato un trailer o immagini di Cobra Kai 2 Dojos Rising, se non un artwork con il logo del gioco, maggiori dettagli verranno svelati nel corso delle prossime settimane, speriamo di poter scoprire presto anche la data di uscita, attualmente il lancio è fissato per un generico autunno.