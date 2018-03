Cobra Kai, Nightflyers, Legends of Tomorrow, Arrow: le Top news di ieri in Serie TV

Durante la più recente pausa di, l'indiscussa star dello show,, ha rivelato che vorrebbe assistere ad un crossover tra la serie The CW edi, nel frattempo, ha annunciato che la corrente tredicesima del serial gli permetterà di interpretare un personaggio diverso da

Legends of Tomorrow includerà mai il Dottor Fate?

Sia Arrow che Legends of Tomorrow, negli ultimi anni, ha portato nell'Arrowverse un po' di magia, spingendo i fan a domandarsi se vedremo mai personaggi come Zatanna o Dottor Fate. Proprio quest'ultimo è al centro di una teoria che i fan hanno costruito attorno all'Agente Gary dell'Ufficio del Tempo, il quale, durante lo scorso episodio Legends, ha tenuto dei comportamenti alquanto singolari... Possibile che il buffo e maldestro Gary possa essere, un giorno, scelto dal magico elmo dorato?

Arrow e i crossover voluti da Stephen Amell

Per quanto potrà sembrarvi strano, l'attore Stephen Amell ha dichiarato che semmai il suo Arrow dovesse un giorno vedere un crossover con un'altra serie, la più indicata sarebbe a suo avviso Mignolo col Prof (Pinky and the Brain). Ma quante possibilità ci sono che Arrow incontri un noto cartone animato degli anni '90? Moltissime, dopo l'imminente crossover fra Supernatural e Scooby-Doo.

Black Lightning ha finalmente una spalla!

Dopo aver vigilato da solo per Freeland per così tanti anni, il superereroe Black Lightning (Cress Williams) può oggi contare sul prezioso supporto di Thunder: la sua primogenita, Anissa Pierce (Nafessa Williams). Condividendo il desiderio del padre, ossia proteggere la comunità di Freeland, la ragazza ha abbracciato la via del supereroe e adesso, forte del nuovo costume preparatole dal sarto Peter Gambi, può pattagliare le strade al canto del proprio mentore/genitore.

Supernatural vedrà Jensen Ackles interpretare un altro personaggio

Noto principalmente per aver interpretato per così tanti anni uno dei protagonisti di Supernatural, Jensen Ackles ha rivelato che nella tredicesima stagione del serial potrà interpretare un personaggio "diverso" dal suo Dean. È mai possibile che il famoso cacciatore di demoni venga posseduto da un angelo o appunto un demone, come avvenuto più volte al fratello Sam?

Cobra Kai evidenzia la storica rivalità fra Karate Kid e Johnny Lawrence

YouTube Red ci propone infine il tanto atteso trailer del seguito di Karate Kid, Cobra Kai, ossia la serie che spingerà Ralph Macchio e William Zabka a interpretare i ruoli di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, 34 anni dopo la fine dell'All Valley Karate. Il filmato conferma che la data di première della serie è fissata per il prossimo il 2 maggio.

Nightflyers si mostra con un trailer

Nightflyers, la nuova serie TV di casa SYFY basata su un racconto del celebre scrittore George R.R. Martin, dispone finalmente di un primo trailer ufficiale. Questo conferma ai fan la presenza nel cast della star Phillip Rhys ed il coinvolgimento dello stesso Martin, autore del ben più famoso Game of Thrones (Il Trono di Spade).

Walking Dead avrà un "soddisfacente" finale di stagione

Intervistato dal portale d’informazione Weekly Entertainment, uno dei principali attori di The Walking Dead, Norman Reedus, ha recentemente promesso che l’ottava stagione avrà un finale “soddisfacente”. Secondo il parere dell’attore, lo show avrebbe potuto prendere quattro o cinque direzioni diverse, ma il finale della stagione corrente ci mostrerà simultaneamente tutte queste conclusioni.