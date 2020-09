Cobra Kai: riscopriamo tutti i giochi di Karate Kid, aspettando il nuovo capitolo

L'universo di Karate Kid è tornato. Dopo la serie approdata in streaming su Netflix, la storia di Cobra Kai proseguirà con un videogioco intitolato Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues.

Anche voi detestavate Daniel LaRusso, il protagonista della saga cinematografica? Probabilmente sì, ed è proprio questo sentimento comune ad essere alla base del successo di Cobra Kai, una serie che nelle battute iniziali sembra trasformare l'ex campione in un villain schierato contro Johnny Lawrence. Non c'è voluto molto prima che venisse annunciato un nuovo videogioco, previsto per il 27 ottobre di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Come ben sapete, noi siamo degli inguaribili nostalgici, e in attesa dell'uscita di Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues abbiamo ben pensato di fare un tuffo nel passato e riscoprire tutti gli adattamenti videoludici di Karate Kid. Il primo, intitolato molto semplicemente The Karate Kid, ha visto la luce nel 1987 su NES, ma è stato solo l'inizio. Se anche voi siete curiosi di scoprire il passato della serie, gustatevi il video in apertura di notizia e lo speciale sulla storia dei giochi di Karate Kid curato dal nostro