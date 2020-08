Cobra Kai: la saga di Karate Kid continua con il gioco ufficiale!

A 34 anni di distanza dalla finale dell'All Valley Karate Tournament, Daniel LaRusso e Johnny Lawrence tornano a combattere in Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, il videogioco ufficiale della serie cinematografica di Karate Kid lanciata dal compianto (e mai troppo celebrato) regista John G. Avildsen.

Con il progetto di The Karate Kid Saga Continues, l'intento dichiarato degli autori di GameMill Entertainment è infatti quello di riannodare il filo dei ricordi e pizzicare le corde della nostalgia dei milioni di appassionati cresciuti nel mito del Maestro Miyagi e della sua invincibile Tecnica della Gru.

Sotto il profilo strettamente ludico, il titolo vanterà otto personaggi giocabili, ciascuno caratterizzato da un suo set di combo e da una specifica progressione ruolistica che passerà anche per lo sblocco di attacchi speciali.

La trama inedita di GameMill darà modo agli utenti di prendere parte alla sfida tra gli appartenenti al Miyaji-Do e i discepoli del Cobra Kai, con filmati e finali alternativi per ciascuna fazione. La storia si dipanerà attraverso 28 missioni, con una colonna sonora esclusiva e personaggi doppiati dai membri del cast dei film originari come William Zabka e il protagonista Ralph Macchio.

Il lancio di Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues è previsto per il 27 ottobre di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In cima e in calce alla notizia trovate il video di presentazione e le prime immagini della nuova fatica di GameMill.