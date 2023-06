Cocoon arriva nel 2023: il gioco del lead designer di Limbo e Inside incanta in trailer

È trascorso ben un anno dal primo annuncio di Cocoon, ma finalmente la promettente avventura proposta da Annapurna Interactive torna a mostrarsi in azione sul palco dei Day of the Devs.

Con il sorprendente gameplay trailer presentato all'evento estivo, il team di Geometric Interactive incanta gli appassionati di avventure videoludiche. La software house guidata dal lead designer degli acclamati Limbo e Inside alza infatti l'asticella rispetto al primo video gameplay di Cocoon, tratteggiando un sistema di esplorazione di molteplici mondi davvero affascinante.

In un mondo dalle suggestioni sci-fi, Geometric Interactive dà forma a un interessante mix di avventura ed elementi puzzle. Nei panni del protagonista di Cocoon, i giocatori potranno infatti attraversare con transizioni pressoché istantanee una vasta selezione di mondi, custoditi all'interno di piccole sfere luminose. Portando con sé queste ultime, sarà inoltre possibile utilizzare gli artefatti per attivare strani marchingegni e procedere nell'esplorazione. Non potevano mancare all'appello insidiosi nemici, pronti a dare battaglia in vere e proprie boss fight.

In chiusura alla presentazione di Cocoon, da Annapurna Interactive e Geometric Interactive arriva un'ottima notizia: il lancio del titolo è atteso per il 2023. In attesa di una data di uscita precisa, si conferma che la produzione troverà spazio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

Ricordiamo che alla Summer Game Fest è stato inoltre annunciato un nuovo Annapurna Interactive Showcase.