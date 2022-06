Cocoon: l'avventura del Lead Designer di Inside e Limbo svelata all'Xbox Showcase

Nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, gli sviluppatori di Geometric Interactive hanno presentato ufficialmente Cocoon, un'avventura ruolistica realizzata sotto l'egida di Annapurna Interactive per PC e in esclusiva console su Xbox One e Series X/S.

Al timone di questo ambizioso progetto ci sarà Jeppe Carslen, il Lead Game Designer di Inside e Limbo. Il canovaccio narrativo steso da Carslen e compagni verterà attorno alle gesta compiute da un viaggiatore interdimensionale desideroso di esplorare mondi alieni per scoprirne i segreti più reconditi.

Le scene di gameplay mostrateci da Annapurna ci permettono di sbirciare tra le pieghe di questo multiverso interattivo, offrendoci tanti spunti di riflessione sul sistema di combattimento, i numerosi approcci da adottare per superare i pericoli ambientali e, soprattutto, l'ampio ventaglio di enigmi da risolvere cimentandosi in una serie di sfide dalla difficoltà crescente.

Prima di lasciarvi ai commenti e al video di annuncio di Cocoon, vi informiamo che la nuova avventura a tinte platform ruolistiche di Geometric Interactive sarà disponibile nel corso del 2023 su Game Pass, tanto su PC quanto su Xbox One e Xbox Series X/S.