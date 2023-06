Cocoon arriva in autunno, anche su Xbox Game Pass: l'erede di Inside e Limbo ha una data

Era già stato confermato che Cocoon sarebbe arrivato nel corso del 2023, tutto ciò che mancava era giusto una precisa data d'uscita. L'Annapurna Showcase del 29 giugno ci ha finalmente dato una risposta, e si tratta di aspettare ancora pochi mesi.

Cocoon sarà infatti disponibile a partire dal 29 settembre 2023: l'avventura di Geometric Interactive progettata da Jeppe Carlsen, in precedenza lead designer di iconiche produzioni indie quali Inside e Limbo, sbarcherà in questa data su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, con ingresso al day one anche su Xbox Game Pass. Manca dunque poco prima di mettere le mani sulla particolare opera dai toni affascinanti ed inquietanti al tempo stesso, che punta a intrattenere gli utenti con diversi rompicapi elaborati che saranno in grado di stimolare impegno e creatività.

Il trailer dell'Annapurna Showcase ci ha permesso di avere un ulteriore assaggio del titolo firmato Geometric Interactive, offrendoci un sguardo approfondito al suo ammaliante mondo di gioco graziato da un level design di elevata caratura e una direzione artistica altrettanto convincente. Il tutto senza dimenticare premesse narrative che danno ancora più fascino al prodotto, facendo crescere sempre di più l'attesa nei confronti del progetto.

Per ulteriori approfondimenti potete inoltre recuperare il nostro provato di Cocoon basato sulla demo disponibile al Summer Game Fest, che ci ha permesso di farci un'idea ancora più chiara sulle potenzialità dell'opera.