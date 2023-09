Cocoon: il launch trailer celebra l'egregio lavoro di Geometric Interactive e Annapurna

Cocoon ha ricevuto volti altissimi nelle prime recensioni, a dimostrazione di come il titolo sviluppato dal progettista principale di Limbo e Inside sia riuscito a capitalizzare l'interesse della stampa specializzata e di parte del pubblico. Cocoon è finalmente giunto sul mercato quest'oggi, ed è tempo di festeggiare con il Launch Trailer.

Nelle ultime ore, infatti, Annapurna Interactive ha pubblicato un trailer per il lancio di Cocoon su Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC. Si celebra quindi in grande stile l'arrivo dell'avventura puzzle ideata da Jeppe Carlsen. "Padroneggia i meccanismi che fanno saltare il mondo per svelare un mistero cosmico". Nel corso della propria esperienza, i giocatori saranno chiamati ad interagire con ambienti alieni, dispositivi biomeccanici lasciati da un'antica civiltà e molto altro ancora.

È quindi arrivato il momento di viaggiare attraverso "biomi unici e diversificati, dalle strutture industriali alle enormi caverne organiche, e scopri come sono collegati tra loro". L'avventura sci-fi e puzzle con enigmi cosmici di Cocoon ci è piaciuta davvero tanto; Annapurna Interactive ha confezionato un prodotto molto interessante, il quale va a chiudere una mesata videoludica ricca di esperienze di altissimo spessore nel panorama indie e non solo. State giocando Cocoon? Se sì, vi sta conquistando questa inedita avventura? Ditecelo qui sotto nei commenti, dicendoci su quale piattaforma avete intrapreso il vostro cammino.