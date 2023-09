Cocoon: magia e mistero nel nuovo gameplay che apre i preordini su Steam

In vista del lancio di Cocoon su PC, console e Game Pass, Annapurna e Geometric Interactive aprono i preordini del titolo su Steam e, nel farlo, confezionano un video che ci immerge ancora una volta nelle atmosfere della nuova esperienza interattiva firmata dal Lead Designer di Inside e Limbo, Jesse Carlsen.

Il nuovo filmato ingame propostoci dal team al seguito di Carlsen ci catapulta nel microcosmo alieno che farà da sfondo all'avventura principale di Cocoon, un titolo che promette di offrire una grande interazione ambientale e tantissimi segreti da scoprire.

La 'vocazione onirica e metafisica' del gameplay si riflette anche nel canovaccio narrativo steso dai ragazzi degli studi Geometric per tratteggiare un'esperienza all'insegna dell'originalità, tra bizzarri congegni extraterrestri e portali che condurranno i giocatori verso realtà alternative e pianeti lontani.

Il lancio di Cocoon è previsto per il 29 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nella ludoteca degli abbonati a PC o Xbox Game Pass. Se volete saperne di più sul gameplay, sul comparto visivo e sui contenuti di questo progetto indie, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Cocoon, lo stato dell'arte dei puzzle game.