Cocoon: voti altissimi nelle prime recensioni del gioiello indie erede di Limbo e Inside

Le ottime impressioni restituite dalle anteprime di Cocoon vengono confermate dalle prime recensioni internazionali della nuova gemma indie firmata dal Lead Designer di Inside e Limbo, Jesse Carlsen.

Il tenore entusiastico dei giudizi della critica di settore viene rappresentato plasticamente dall'altissima media voto delle prime recensioni di Cocoon, l'erede di Inside e Limbo che sarà disponibile a breve su PC, console e Xbox Game Pass.

Prendendo spunto dalle analisi della stampa videoludica internazionale, su aggregatori come Metacritic e OpenCritic la nuova esperienza puzzle adventure di Geometric Interactive e Annapurna vanta una media voto che oscilla tra l'88 e l'89 su 100, espressa su un totale di 20 recensioni.

Sono davvero tanti i punti di forza citati dai giornalisti di settore, come gli enigmi davvero ispirati, un level design impeccabile e una progressione stimolante. Di contro, dalle prime recensioni si rimarcano le lacune di una narrazione poco incisiva e criptica.

Cocoon sarà disponibile dal 29 settembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass.