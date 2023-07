COD per 10 anni su PlayStation: l'accordo comprende altri giochi? Microsoft chiarisce

Il patto tra Microsoft e Sony sul futuro di Call of Duty domina le prime pagine dei siti videoludici internazionali. Dalle pagine di WindowsCentral, i rappresentanti della casa di Redmond forniscono delle importanti precisazioni sui termini dell'accordo appena siglato con il team PlayStation.

In maniera del tutto analoga a quanto descritto dai portavoce di Sony al giornalista di Axios Stephen Totilo sui termini dell'accordo per il futuro di COD su PlayStation, anche la divisione videoludica di Microsoft interviene per confermare ai microfoni di WindowsCentral che il patto appena siglato con il colosso tecnologico giapponese prevede l'arrivo dei videogiochi di Call of Duty su piattaforme PlayStation per i prossimi 10 anni, ovvero fino al 2033. Ma non è tutto.

Sempre stando ai portavoce di Microsoft, a partire dal 2033 le parti potranno rinegoziare l'accordo per estenderlo su basi contrattuali uguali o diverse da quelle attuali. Viene inoltre precisato che l'accordo in essere non coinvolge le altre IP di Activision, Blizzard e King, ma solo ed esclusivamente la proprietà intellettuale di Call of Duty. Al netto della promessa di Microsoft sul futuro multipiattaforma per le IP popolari di Activision Blizzard e dei 'rimedi strutturali' raggiunti con gli enti antitrust internazionali, allo stato attuale la casa di Redmond non avrebbe quindi alcun vincolo contrattuale o legale per lo sviluppo in esclusiva Xbox dei futuri videogiochi di serie come Diablo, Overwatch, Warcraft, StarCraft, Crash, Spyro e di qualsiasi altra serie prodotta da Activision, a eccezione di Call of Duty (ma 'solo' fino al 2033).