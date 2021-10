COD 2 Remastered disponibile grazie a una Mod: texture in 5K

Esordito sul mercato videoludico nell'ormai lontano 2005, Call of Duty 2 ha portato agli appassionati di sparatutto in prima persona il sequel del primo COD.

Secondo esponente della saga Activision destinata a divenire una delle icone del genere, l'opera di Infinity Ward si è di recente resa protagonista di un'interessante opera di rifacimento. Un appassionato, attivo in rete come "Kuxja80" ha infatti deciso di dare nuova vita allo shooter, tramite un processo di rinnovamento del comparto grafico.

È nata così Call of Duty 2 Remastered, una Mod che trasforma l'esperienza proposta della datata avventura videoludica. Con l'introduzione di texture in risoluzione 5K, la correzione di alcune imperfezioni grafiche e sonore, il Texture Pack HD è già disponibile per tutti i videogiocatori interessati. Con un peso pari a circa 6 GB, quest'ultimo può essere liberamente scaricato sul noto portale NexusMod, punto di riferimento per gli appassionati di Mod videoludiche. Per presentarvi Call of Duty 2 Remastered in maggior dettaglio, in calce a questa news trovate alcuni screenshot della Mod all'opera: cosa ve ne pare del risultato?



Dopo l'organizzazione dell'Open Beta di COD: Vanguard e con lo shooter in arrivo tra poche settimane, Activision deve già fronteggiare i primi rumor sul prossimo capitolo della serie, con diverse indiscrezioni che citano lo sviluppo di Call of Duty Modern Warfare II.