COD 2019: ex sviluppatori legati a Modern Warfare rientrano nel team di Infinity Ward

Nel corso delle ultime settimane si sono diffuse diverse voci di corridoio dedicate al prossimo capitolo di Call of Duty, alcune delle quali suggeriscono un possibile possibile esordio di Modern Warfare 4.

Ad incuriosire ulteriormente la community legata alla celebre saga videoludica, interviene ora il ritorno all'interno della software house di alcuni ex sviluppatori di Infinity Ward. In particolare, ad attrarre l'attenzione sono i profili Linkedin di cinque diversi professionisti, i quali hanno in passato lavorato proprio sulla serie Modern Warfare. Questi ultimi rivelano infatti il rientro presso Infinity Ward di:

Mark Grigsby : animation director;

: animation director; Alex Roycewicz : game designer;

: game designer; Geoff Smith : multiplayer design director;

: multiplayer design director; Joel Emslie : art director;

: art director; Zield Rieke: fondatore di Infinity Ward, rientrato ora nel team con il ruolo di gameplay director.

Proprio quest'ultimo ha in passato lavorato alla realizzazione di tutti e tre i capitoli di Modern Warfare, mentre i restanti quattro professionisti hanno collaborato allo sviluppo dei primi due titoli. Un elemento piuttosto interessante, che ha spinto parte della community a chiedersi se queste assunzioni non celino effettivamente la volontà di Infinity Ward di realizzareAd ora, evidentemente, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito, ma l'attesa per saperne di più non sarà probabilmente eccessivamente lunga. Il team di sviluppo ha infatti confermato che COD 2019 sarà presente all'E3 Coliseum 2019