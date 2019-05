COD 2019: il nuovo Call of Duty offrirà ai giocatori esperienze innovative

Mentre prosegue la pubblicazione di nuovi contenti per COD Black Ops 4, Activision si prepara a mostrare al pubblico il prossimo capitolo della celebre saga videoludica.

La software house ha infatti già confermato ufficialmente che la presentazione di COD 2019 avrà luogo nel corso delle prossime settimane, in particolare entro il prossimo 30 giugno. Tuttavia, nel corso di un recente meeting finanziario, la dirigenza ha fornito alcuni ulteriori interessanti dettagli in merito al nuovo Call of Duty. In particolare, sull'argomento si è espresso Collister Johnson, Presidente e COO di Activision Blizzard.

Quest'ultimo, dopo aver riconosciuto la necessità di focalizzare l'attenzione della Compagnia anche sullo sviluppo di un'ulteriore capacità di conservare un'ampia base di giocatori nel periodo successivo al trimestre di esordio di un capitolo della serie COD, ha affermato che "il team di Call of Duty è duramente al lavoro su di questo aspetto per quanto riguarda il grande lancio di quest'autunno, in merito al quale l'entusiasmo all'interno dell'organizzazione è incredibilmente elevato. Ci aspettiamo che sia il lancio sia il contenuto post-lancio porteranno ai nostri fan esperienze innovative".



Parole sicuramente interessanti, che accrescono la curiosità della community videoludica intorno al prossimo capitolo dell'ormai iconica serie. Che cosa vi aspettate dal nuovo COD?