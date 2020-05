COD 2020 arriverà puntuale in autunno! Altri due giochi e novità in cantiere in Activision

Ancora non vi è nessuna informazione ufficiale su quelle che saranno ambientazione e caratteristiche del prossimo Call of Duty, ma la finestra di uscita del gioco è stata appena confermata.

Nel corso di un recente meeting di natura finanziaria, la dirigenza di Activision ha infatti reso noto che l'attuale emergenza sanitaria e la conseguente necessità di attivare soluzioni legata allo sviluppo in smart working non stanno avendo alcun impatto negativo sul calendario di pubblicazioni previsto dalla Compagnia. "Nonostante il passaggio al telelavoro determini delle complicazioni e delle sfide al processo di sviluppo di giochi, abbiamo messo a punto delle misure di attenuazione e continuiamo a prevedere di offrire una solida line up di contenuti per il resto dell'anno": queste le parole del team di Activision Blizzard.



Tra i titoli confermati figura un nuovo Call of Duty: Daniel Alegre, Presidente e COO di Activision, ha infatti confermato che il gioco esordirà nell'autunno del 2020. I rumor più recenti puntano ad un COD ambientato nel Vietnam, ma ovviamente nulla di ufficiale è stato ancora reso voto. Tra i piani della software house per quest'anno figurano anche due nuovi giochi basati su licenze Activision, ma anche la pubblicazione dell'estensione World of Warcraft: Shadowlands e test condotti in diverse aree del mondo per i giochi mobile Crash Bandicoot Mobile e Diablo Immortal.